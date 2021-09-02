رئيس مندوبية نخجوان في باكو يستقبل سفير طاجيكستان

باكو، 2 سبتمبر، أذرتاج

استقبل رئيس مندوبية جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية الدائمة في باكو بختيار عسكروف سفير طاجيكستان في أذربيجان رستم سولي.

قالت المندوبية في بيان إن اللقاء ارتكز على مناقشات ودية حول تنمية العلاقات بين البلدين ومع جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الحبيسة الأذربيجانية ومسائل التآخي وتوسيع العلاقات الثقافية والاقتصادية والتجارية وما يخص بالوضع الجديد المتكون في كلتا المنطقتين وفتح ممر زنكزور وزيارات متبادلة والمهام المنوطة وسائر المواضيع الممتعة.