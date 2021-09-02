نفطجي باكو يتعاقد مع مهاجم برازيلي
AzerTAg.az
٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٣٢]
باكو، 2 سبتمبر، أذرتاج
تعاقد نادي نفطجي باكو لكرة القدم مع مهاجم برازيلي آخر.
قال النادي في بيان أن مدة عقد مع المهاجم البرازيلي رامون ماجادو عام واحد ويرتدي اللاعب البالغ 30 عاما من العمر قميصا مرقما بـ91.
وارتدى المهاجم البرازيلي من قبل قمصان الاندية البرازيلية والألمانية ومن بينها سانتا كروز ويوفنتوديه وتوتافاقو.
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