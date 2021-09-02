مجموعة من مشردي كالبجر يسافرون إلى مدينتهم الأم بعد 28 عاما من الشوق
AzerTAg.az
٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٢٢]
جورانبوي، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
سافرت مجموعة من مشردي كالبجر الى مدينتهم الأم بعد 28 عاما من الشوق بتنظيم لجنة شؤون اللاجئين والمشردين.
افادت وكالة اذرتاج ان كبار السن وأقارب ضحايا مأساة باشليبل ومثقفين شاركوا في الزيارة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١١:١٧]
٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٥٤]
٣٠.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٤٦]
٢٧.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٠٦]
٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٢٧]
٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٠٥]
٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٠٣]
٠١.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٠٠]
٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٢٩]
٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٤٤]
٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٤١]
٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٢:١٤]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٧]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٣]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٢٩]
٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٦:١٣]
٣١.٠٨.٢٠٢١ [١١:٥٥]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
٠٧.٠٨.٢٠٢١ [١٣:٣٥]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٣١]
٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٠:١٧]
٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٧:٥٥]
٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٤٢]
٠١.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٢٣]
٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٢]
٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٣:١٨]
٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٢:١٨]
٠١.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٢٦]
٠١.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٣٥]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك