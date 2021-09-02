جورانبوي، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) سافرت مجموعة من مشردي كالبجر الى مدينتهم الأم بعد 28 عاما من الشوق بتنظيم لجنة شؤون اللاجئين والمشردين. افادت وكالة اذرتاج ان كبار السن وأقارب ضحايا مأساة باشليبل ومثقفين شاركوا في الزيارة.

AZERTAG.AZ : مجموعة من مشردي كالبجر يسافرون إلى مدينتهم الأم بعد 28 عاما من الشوق

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