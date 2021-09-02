انطلاق تدريبات مشتركة لجنود أذربيجان وتركيا في باكو

باكو، 2 سبتمبر، أذرتاج

انطلقت تدريبات مشتركة في باكو لجنود البلدين الشقيقين على اساس الاتفاقية على التعاون العسكري الموقع عليه بين جمهوريتي أذربيجان وتركيا.

قالت وزارة الدفاع في بيان إن الغرض الرئيسي من التدريبات المنظمة بمشاركة جنود أذربيجان وتركيا هو تحسين الفعاليات المتبادلة لوحدات جيشي البلدين خلال ممارسة عمليات قتالية وتطوير مهارات القادة لاتخاذ قرارات عسكرية وادارة الوحدات.

كما تشمل التدريبات المشتركة على تنفيذ مهام تتضمن ممارسة عمليات هجوم تحت الماء وعمليات الدفاع تحت الماء.

وتستمر التدريبات المشتركة الثنائية الى 12 سبتمبر.