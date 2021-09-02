انخفاض القاعدة النقدية في أذربيجان
AzerTAg.az
٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٢٩]
باكو، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
قال البنك المركزي إن حجم القاعدة النقدية في أذربيجان كان 14 مليارا و172.3 مليون مانات لـ1 سبتمبر.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي ان هذا المؤشر اقل قدر 41.1 مليون مانات قياسا الى الفترة ذاتها من الشهر السابق.
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