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    تصفيات كأس العالم: أذربيجان – لوكسمبورغ 2:1

    ٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٥‎٥‎]

    باكو، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قابل المنتخب الأذربيجاني لكرة القدم مع فريق لوكسمبورغ في 1 سبتمبر ضمن تصفيات كأس العالم.

    افادت وكالة اذرتاج ان لوكسمبورغ تغلب على منتخبنا بحساب 2:1.

     

    AZERTAG.AZ :تصفيات كأس العالم: أذربيجان – لوكسمبورغ 2:1
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