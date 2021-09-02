تصفيات كأس العالم: أذربيجان – لوكسمبورغ 2:1
AzerTAg.az
٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٥٥]
باكو، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
قابل المنتخب الأذربيجاني لكرة القدم مع فريق لوكسمبورغ في 1 سبتمبر ضمن تصفيات كأس العالم.
افادت وكالة اذرتاج ان لوكسمبورغ تغلب على منتخبنا بحساب 2:1.
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