باكو، 2 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) توجهت مجموعة من القوات الجوية الأذربيجانية إلى مدينة قونية التركية للمشاركة في تدريبات "صقر توراذ 2021". أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه حاليا يتم اتخاذ التدابير المناسبة فيما يتعلق بالتنسيب والتخطيط والمسائل التنظيمية الأخرى في التحضير للتدريب. ستستمر التدريبات الجوية المشتركة إلى 17 سبتمبر.

AZERTAG.AZ : جموعة من القوات الجوية الأذربيجانية تتجه إلى تركيا للمشاركة في تدريبات "صقر توراذ 2021"

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