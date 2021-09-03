أذربيجان: تسجيل 3759 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 3473 مصاب ووفاة 45 مصابا في 2 سبتمبر

باكو، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 3759 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 3473 مصاب هذا المرض وتوفي 45 مصابا بالفيروس في 2 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 432 ألف و495 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 373 ألف و475 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5722 مريض منهم ويستمر علاج 53 ألفا و298 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 17 الفا و678 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و498 ألف و717 فحص طبي.