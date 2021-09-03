أذربيجان: تطعيم أكثر من 7 ملايين جرعة من لقاح كورونا حتى الآن

باكو، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 98 ألفا و494 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في يوم 2 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 60 ألفا و167 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و38 ألفا و327 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 7 ملايين و9 آلاف و933 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و239 ألف و851 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و770 ألف و82 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.