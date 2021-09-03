كلبجار المحررة، 3 سبتمبر، أذرتاج زارت مجموعة من سكان مقاطعة كلبجار المحررة من وطأة احتلال أرمينيا مسقط رؤوسهم. إن الزيارة المنظمة من جانب اللجنة الحكومية لشؤون اللاجئين والمشردين والنازحين قسرا شارك فيها ممثلون عن الجيل المسن واقارب شهداء مأساة باشلي بيل ومثقفون من المنطقة. واحيا الزوار ذكرى كلبجاريين مقتولين عند مدخل نفق كلبجار على يد قوات أرمينيا ووضعوا باقات من الزهور في المكان المنكوب. ثم زاروا قرية ذو الفقارلي ومنها الى قرية باشلي بيل لاحياء ذكرى شهداء مأساة باشلي بيل. كما زاروا قرية جونشلي المحررة.

AZERTAG.AZ : كلبجاريون في مسقط رؤوسهم بعد الفراق الذي دام 28 عاما – صور

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