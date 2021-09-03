جيش أذربيجان ردع استفزاز عصابات ارمينية مسلحة متمركزة في اراضي أذربيجان المنتشرة فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية

شوشا المحررة، 3 سبتمبر، أذرتاج

استهدفت عصابات ارمينية مسلحة متمركزة في اراضي أذربيجان المنتشرة فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية بطلقات نارية مكثفة موقف احدى وحدات جيش أذربيجان المرابطة في محيط مدينة شوشا المحررة من وطأة احتلال أرمينيا فترة 01.00-02.15 ليلة 3 سبتمبر اليوم.

قالت وزارة الدفاع في بيان إن يقظة جنود جيش أذربيجان وتدابير متخذة على الفور أسفرت عن تكبيد الجانب المقابل بخسائر في الارواح واسكات نقاط النيران.

وأعلِم قيادة قوات حفظ السلام الروسية ومركز المراقبة المشترك الروسي التركي.

واذ اعلنت الوزارة أن جيش أذربيجان سيردع ردعا حاسما في اطار تشريع جمهورية أذربيجان كل محاولة استفزاز.