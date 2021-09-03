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    برميل من "آذري لايت" يتجاوز 74 دولار

    ٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٢:١٨]

    باكو، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط الاذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 73.96 دولارا بعد ارتفاعه 2.64 دولار.

    يشار الى ان برميل من النفط الاذربيجاني بيع بأقل سعر 15.81 دولار في 21 أبريل من العام الجاري ووصل الى اقصى قيمته ليباع بقمة 149.66 دولار في يوليو عام 2008.

     

    AZERTAG.AZ :برميل من "آذري لايت" يتجاوز 74 دولار
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