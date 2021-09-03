الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مؤسسة "اذ مون بات" لدى مدينة سومغايت الكيماوية الصناعية
AzerTAg.az
٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٢:١٥]
سومغايت، 3 سبتمبر، أذرتاج
تم تدشين مؤسسة "أذ مون بات" ذات المسؤولية المحدودة لدى مدينة سومغايت الكيماوية الصناعية 3 سبتمبر ايلول اليوم.
أفادت أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في حفل الافتتاح.
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