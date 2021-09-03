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    الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مؤسسة "اذ مون بات" لدى مدينة سومغايت الكيماوية الصناعية

    ٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٢:١٥‎]

    سومغايت، 3 سبتمبر، أذرتاج

    تم تدشين مؤسسة "أذ مون بات" ذات المسؤولية المحدودة لدى مدينة سومغايت الكيماوية الصناعية 3 سبتمبر ايلول اليوم.

    أفادت أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في حفل الافتتاح.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مؤسسة "اذ مون بات" لدى مدينة سومغايت الكيماوية الصناعية
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