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    الرئيس إلهام علييف يصل إلى مدينة سومقايت

    ٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٢:١٤]

    سومقايت، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    زار رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم مدينة سومقايت.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة زار تمثال الزعيم الوطني حيدر علييف في مركز المدينة ووضع باقات من الزهور أمامه.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يصل إلى مدينة سومقايت
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