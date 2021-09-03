  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس علييف يضع حجر الاساس لمجمع سكني تال ضمن مشروع المساكن بالشروط المسهلة

    ٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٥‎٠]

    سومغايت، 3 سبتمبر، أذرتاج

    وضع الرئيس إلهام علييف 3 سبتمبر في مدينة سومغايت حجر الاساس لمجمع سكني تالي ضمن مشروع المساكن بالشروط المسلهة.

     

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس علييف يضع حجر الاساس لمجمع سكني تال ضمن مشروع المساكن بالشروط المسهلة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٠٧]
    الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح محطة ضخ لمحطة سومقايت للطاقة الكهربائية
    ٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٣٠]
    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المدرسة رقم 20 في مدينة سومقايت
    ٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٢٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح المجمع القضائي في سومقايت
    ٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٢:١٥‎]
    الرئيس إلهام علييف يشارك في تدشين مؤسسة "اذ مون بات" لدى مدينة سومغايت الكيماوية الصناعية
    الرئيس علييف يضع حجر الاساس لمجمع سكني تال ضمن مشروع المساكن بالشروط المسهلة الرئيس علييف يضع حجر الاساس لمجمع سكني تال ضمن مشروع المساكن بالشروط المسهلة الرئيس علييف يضع حجر الاساس لمجمع سكني تال ضمن مشروع المساكن بالشروط المسهلة الرئيس علييف يضع حجر الاساس لمجمع سكني تال ضمن مشروع المساكن بالشروط المسهلة الرئيس علييف يضع حجر الاساس لمجمع سكني تال ضمن مشروع المساكن بالشروط المسهلة