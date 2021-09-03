الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح المجمع القضائي في سومقايت

ليلى عبد الله يفا: نستلفت اهتمام وزير الخارجية الارميني الى ضرورة تنفيذ البيانين الموقع عليهما من قبل الطرفين الحين

أرمينيا لم تكف الى الحين عن سياستها العدوانية