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    الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح محطة ضخ لمحطة سومقايت للطاقة الكهربائية

    ٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٠٧]

    سومقايت، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أقيم اليوم حفل افتتاح محطة ضخ على الركيزة الجديدة لمحطة سومقايت للطاقة الكهربائية.

    أفادت وكالة اذرتاج ان الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف شارك في الافتتاح وذلك على هامش زيارته الى مدينة سومقايت.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يحضر افتتاح محطة ضخ لمحطة سومقايت للطاقة الكهربائية
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