الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المدرسة رقم 20 في مدينة سومقايت
AzerTAg.az
٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٣٠]
سومقايت، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
أقيم اليوم حفل افتتاح مبنى المدرسة رقم 20 في سومقايت.
أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في حفل الافتتاح.
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