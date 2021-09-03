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    الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المدرسة رقم 20 في مدينة سومقايت

    ٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٣٠]

    سومقايت، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أقيم اليوم حفل افتتاح مبنى المدرسة رقم 20 في سومقايت.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف شارك في حفل الافتتاح.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يحضر حفل افتتاح المدرسة رقم 20 في مدينة سومقايت
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