طوكيو – 2020: تسجيل 12 مصابا بكورونا

باكو، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أثبتت الاختبارات إصابة اثني عشر شخصًا بفيروس كورونا في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو.

أفادت وكالة اذرتاج ان ذلك جاء في تقرير اللجنة المنظمة لألعاب "طوكيو – 2020".

وبحسب التقرير، لم يكن أي من المصابين رياضيا.

ستنتهي دورة الألعاب البارالمبية الصيفية بطوكيو في 5 سبتمبر.