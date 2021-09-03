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    طوكيو – 2020: تسجيل 12 مصابا بكورونا

    ٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٤١]

    باكو، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أثبتت الاختبارات إصابة اثني عشر شخصًا بفيروس كورونا في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو.

    أفادت وكالة اذرتاج ان ذلك جاء في تقرير اللجنة المنظمة لألعاب "طوكيو – 2020".

    وبحسب التقرير، لم يكن أي من المصابين رياضيا.

    ستنتهي دورة الألعاب البارالمبية الصيفية بطوكيو في 5 سبتمبر.

     

    AZERTAG.AZ :طوكيو – 2020: تسجيل 12 مصابا بكورونا
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