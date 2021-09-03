طوكيو – 2020: تسجيل 12 مصابا بكورونا
AzerTAg.az
٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٤١]
باكو، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
أثبتت الاختبارات إصابة اثني عشر شخصًا بفيروس كورونا في دورة الألعاب البارالمبية في طوكيو.
أفادت وكالة اذرتاج ان ذلك جاء في تقرير اللجنة المنظمة لألعاب "طوكيو – 2020".
وبحسب التقرير، لم يكن أي من المصابين رياضيا.
ستنتهي دورة الألعاب البارالمبية الصيفية بطوكيو في 5 سبتمبر.
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