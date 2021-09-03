أذربيجان: تسجيل 3762 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 3812 مصاب ووفاة 38 مصابا في 3 سبتمبر

باكو، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 3762 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 3812 مصاب هذا المرض وتوفي 38 مصابا بالفيروس في 3 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 436 ألف و257 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 377 ألف و287 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5760 مريض منهم ويستمر علاج 53 ألفا و210 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 19 الفا و17 فحصا طبيا فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و517 ألف و734 فحص طبي.