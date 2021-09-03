أذربيجان: تطعيم نحو 86 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم

باكو، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 85 ألفا و760 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في يوم 3 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 48 ألفا و116 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و37 ألفا و644 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 7 ملايين و95 ألفا و693 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و287 ألف و967 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و807 ألف و726 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.