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    حوالي 110 ألف وفاة من كورونا في ايران حتى الآن

    ٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٠٥‎]

    طهران، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تستمر حالات الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا في إيران في الارتفاع.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الصحة الإيرانية ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ارتفعت بواقع 27 الفا و621 شخص آخر خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الإجمالي بالعدوى الى 5 ملايين و83 الف و133 شخص.

    تم تسجيل 561 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية وهو ما يرفع حصيلة الضحايا في البلاد إلى 109 ألف و549 شخص.

    تعافى 4 ملايين و302 الف و11 مصابا تماما وترخصوا.

     

    AZERTAG.AZ :حوالي 110 ألف وفاة من كورونا في ايران حتى الآن
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