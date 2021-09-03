زلزال بقوة 4.4 درجات في جورجيا

تبليسي، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر جورجيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة رصد الزلازل الوطنية الجورجية أن مركز الهزات الأرضية وقع بالقرب من الحدود الجورجية الروسية في الساعة 07:34 بالتوقيت المحلي في 3 سبتمبر.

ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار مادية.