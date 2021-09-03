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    سفير أذربيجان الجديد في كازاخستان يقدم نسخة من اوراق اعتماده الى نائب وزير الخارجية الكازاخي

    ٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٢٦]

    نور سلطان، 3 سبتمبر، أذرتاج

    قدم سفير أذربيجان الجديد في كازاخستان أقالار أتاموغلانوف نسخة من اوراق اعتماده الى نائب وزير الخارجية الكازاخي مراد سيزديقوف.

    قالت السفارة في بيان إن وضع اساس علاقات الصداقة والاخوة بين البلدين من قبل الزعيم العام حيدر علييف والرئيس الكازاخي الاول ائلباسي نور سلطان نزربايف شدد عليه خاصة في لقاء منعقد مع نائب الوزير مع الاشارة الى أن هذه السياسة تواصل بنجاح حاليا من قبل رئيسي دولتي أذربيجان وكازاخستان إلهام علييف وقاسم جومرد توقايف.

    وقيل إن الشعبين الأذربيجاني والكازاخي يملكان نفس الجذور والثقافة والتقاليد والاعراف.

    كما القى الطرفين نظرة في اللقاء على المستوى الرفيعة للعلاقات المقامة بين البلدين على اساس الشراكة الاستراتيجية والتحالف متبادلين الاراء حول مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وفعاليات مخططة.

    احمدوفا مراسلة أذرتاج

    AZERTAG.AZ :سفير أذربيجان الجديد في كازاخستان يقدم نسخة من اوراق اعتماده الى نائب وزير الخارجية الكازاخي
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    سفير أذربيجان الجديد في كازاخستان يقدم نسخة من اوراق اعتماده الى نائب وزير الخارجية الكازاخي