ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 220 مليون شخص حتى الآن

باكو، 3 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 4 ملايين و560 الف و210 شخص خلال حتى الآن.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "worldometers.info" على الإنترنت أن حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع الى 220 مليون و118 ألف شخص.

تم تسجيل أكبر عدد من الحالات (40 مليونا و513 ألف شخص) وعدد الوفيات من المرض في الولايات المتحدة الامريكية (662.8 ألف شخص) خلال اليوم الماضي.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: الهند والبرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا.

أصيب 40.1 مليون شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها الهند (32 مليون و8 آلاف شخص) والبرازيل (20 مليون و7 آلاف) وفرنسا (6.7 مليون) وروسيا (6.9 مليون) وتركيا (6.3 مليون).