البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 4 أيلول، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 أيلول.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة لليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0177
أورو EUR 1 2.0151
دولار أسترالي AUD 1 1.2775
روبل بلاروس BYN 1 0.6693
ريال برازيلي BRL 1 0.336
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1193
كرون دنماركي DKK 1 0.271
لاري جورجي GEL 1 0.5397
روبي هندي INR 1 0.0228
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2189
دولار كندا CAD 1 1.377
دينار الكويت KWD 1 5.6412
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.409
بيسو المكسيك MXN 1 0.0858
جنيه مصري EGP 1 0.1085
لاي مولدوفا MDL 1 0.0941
كرون النرويج NOK 1 0.1974
زلوتي بولندا PLN 1 0.4471
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201
روبل روسي RUB 1 0.0232
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4207
دولار سنغافورة SGD 1 1.2625
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504
دولار تايوان TWD 1 0.0609
ليرة تركيا TRY 1 0.1958
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0621
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1928
كرون التشيك CZK 1 0.0788
يوان الصين CNY 1 0.2631
جنيه إنكلترا GBP 1 2.3497
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5201
كرون السويد SEK 1 0.1988
فرنك سويسرا CHF 1 1.8429
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1504
ليرة لبنان LBP 100 0.1126
ين اليابان JPY 100 1.5297
بيسو تشيلي CLP 100 0.2311
سوم أوزبكستان UZS 100 0.016
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0117
ريال إيران IRR 100 0.004
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