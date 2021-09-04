سفير قيرغيزستان الجديد يسلم نسخة من اوراق اعتماده الى وزير الخارجية

باكو، 4 أيلول، أذرتاج

استقبل وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف مساء 3 ايلول الامس سفير قيرغيزستان جديد التعيين في البلد قيرت عثمان علييف.

قالت الخارجية في بيان إن السفير تسلم نسخة من اوراق اعتماد السفير مهنئا إياه بمناسبة تعيينه.

وتحدث الوزير بايراموف عن علاقات الصداقة القائمة طوال القرون بين البلدين التي تعتمد على العرى العرقية والثقافية والدينية مؤكدا على آفاق تنمية هذه الأواصر. وابلغ أن التفاهم قائم حاليا في جميع المستويات بين أذربيجان وقيرغيزستان. كما اعرب الوزير عن ارتياحه من تطور التعاون بين البلدين في المنصات متعددة الأطراف.

وذكر السفير قيرت عثمان علييف انه مطلع على أذربيجان رغم تعيينه حديثا وابلغ انه لن يدخر من جهد في سبيل المزيد من تعيز العلاقات بين البلدين.

ونقل السفير تحيات وزير الخارجية القيرغيزي روسلان كازاك بايف الى الوزير جيهون بايراموف مفيدا انه يدعو زميله الأذربيجاني لزيارة البلد رسميا.

وتبادل الطرفان خلال اللقاء وجهات نظر حول مختلف جوانب واوجه جدول اعمال التعاون الثنائي ومن جملتها تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والانساني والثقافي ومسائل تحقيق مشاريع مشتركة وكذلك حول مسائل الأمن الاقليمي ذات الاهتمام المشترك.

وتمنى الوزير بايراموف نجاحًا لقيرت عثمان علييف في فعالياته اللاحقة.