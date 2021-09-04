المدعي العام: يجري التحقيق الشامل في جرائم أرمينيا البيئية المرتكبة ضد أذربيجان

أنقرة، 4 أيلول، أذرتاج

قال كامران علييف المدعي العام الأذربيجاني إن التحقيق الشامل يجري في جرائم أرمينيا البيئية المرتكبة ضد أذربيجان وتم تأسيس لجنة مشتركة بين الادارات بتوجيه الرئيس إلهام علييف ايضا.

اوضح المدعي العام علييف لمراسل أذرتاج على هامش زيارته لتركيا أن اللجنة المشتركة ناشطة فعالا في الوقت الحاضر مفيدا أن كل ادارة ومؤسسة منضمة الى اللجنة المشتركة تحدد من حيث تخصصها مبلغ الاضرار الملحقة بأذربيجان من قبل أرمينيا وذلك أن وزارة البيئة والثروة الطبيعية تدرس الاحوال في مجال البيئة ووزاورة الثقافة في الاضرار الملحقة باثارنا التاريخية والثقافية والاضرار الملحقة بالاقتصاد أي الفعاليات التجارية والاقتصادية غير القانونية التي مورست خلال فترة الاحتلال الأرميني مدروسة من قبل وزارة الاقتصاد. وقدمت نتائج الدراسات الشاملة الى الادعاء العام الذي نظر فيها. وثمة أسس كافية لفتح ملف جنائي شامل ويجري التحقيق الشامل حاليا في تلك الملفات. وقد وجهنا طلبات الى اجهزة انفاذ القانون للبلاد الاخرى بشأن التبادل بمساعدات قانونية ونحن في اتصال مكثف بها وبعد جمع هذه النتائج تستخدم مواد التحقيق في المحاكم الدولية.

شاهتاختي مراسل أذرتاج