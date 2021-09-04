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    أذربيجان تحصد الذهبية الـ13 في ألعاب طوكيو 2020م الصيفية البارالمبية

    ٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٣٨]

    طوكيو، 4 أيلول، أذرتاج

    حصدت أذربيجان الذهبية الثالثة عشرة في العاب طوكيو 2020م الصيفية البارالمبية.

    ضربت العداءة لامعة ولييفا رقما قياسيا في مسابقات العدو لمسافة 400 متر حيث تجاوزتها خلال 55 ثانية.

    والعداءة الاخرى يانوفسكايا احتلت المركز الخامس.

    يذكر أن العداءة ولييفا قد حصدت الفضية في مسابقة العدو لمسافة 100 متر ايضا.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تحصد الذهبية الـ13 في ألعاب طوكيو 2020م الصيفية البارالمبية
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