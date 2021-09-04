أذربيجان تحت 19 عاما يخسر أمام صربيا

سوبوتيجا، صربيا، 4 أيلول، أذرتاج

خسر منتخب أذربيجان تحت 19 سنة لكرة القدم امام نظيره من صربيا بهدف مقابل هدفين في مسابقة دولية منظمة في نفس المدينة.

وجاء هدف حفظ ماء الوجه من طرف سليمان.

ويتنافس المنتخب تحت 19 عاما مع هنغاريا في 5 أيلول.