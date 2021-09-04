طوكيو، 4 أيلول، أذرتاج حصدت أذربيجان الذهبية الـ14 في ألعاب طوكيو 2020م البارالمبية. الرياضي الأذربيجاني اورخان أصلانوف حصد الذهبية التالية لصالح أذربيجان في مسابقة الفقز الطويل لألعاب القوى بنتيجة 36ر7 أمتار. وبلغ عدد الميداليات في رصيد أذربيجان 19 ميدالية ومنها 14 ذهبية وفضية و4 برونزيات.

AZERTAG.AZ : أذربيجان تحصد الذهبية الـ14 في العاب طوكيو 2020م

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