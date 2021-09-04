ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في جورجيا

تبليسي، 4 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ارتفعت حصيلة ضحايا كوفيد – 19 في جورجيا من جديد.

أفادت وكالة اذرتاج ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا ازدادت بواقع 2684 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 562 ألف و627 شخص.

توفي 7 آلاف و732 مصاب من الوباء في جميع انحاء البلد.