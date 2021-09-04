  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في جورجيا

    ٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٦:١٦]

    تبليسي، 4 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ارتفعت حصيلة ضحايا كوفيد – 19 في جورجيا من جديد.

    أفادت وكالة اذرتاج ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا ازدادت بواقع 2684 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 562 ألف و627 شخص.

    توفي 7 آلاف و732 مصاب من الوباء في جميع انحاء البلد.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في جورجيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٢٥‎]
    زلزال بقوة 4.4 درجات في جورجيا
    ٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٧:١٩]
    ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 220 مليون شخص حتى الآن
    ٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٠٥‎]
    حوالي 110 ألف وفاة من كورونا في ايران حتى الآن
    ٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٢٣]
    وفاة 7563 شخص بسبب فيروس كورونا في جورجيا حتى الآن
    ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في جورجيا