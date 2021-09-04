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    ليلى عبد الله يفا: احتجاج أذربيجان أوصلت الى الجانب الروسي عبر قنوات دبلوماسية

    ٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٣٨]

    باكو، 4 أيلول، أذرتاج

    ردت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبد الله يفا على استفسار وسائل الإعلام الجماهيرية بشأن تسجيل ما يسمى بـ"جمهورية قراباغ الجبلي" غير الموجودة في بيان طلب عطاء منشور على الموقع الرسمي الالكتروني لنظام الاتحاد الروسي الموحد للمعلومات التجارية والاقتصادية على العنوان ( zakupki.gov.ru ) في تموين قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة مؤقتا على اراضي أذربيجان.

    واعلنت عبد الله يفا في بيانها أن وزارة الخارجية الأذربيجانية اوصلت الى الجانب الروسي على الفور احتجاجا رسميا بشأن هذه القضية عبر قنوات دبلوماسية.

    واعربت عن أن "اهتمام الجانب المقابل استلفت الى أن مثل هذه المعلومات الخاطئة لا تستجيب عن روح علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين فيما ابلغ الجانب المقابل بدوره أن القضية ناجمة عن خطأ فني معبرا عن اتخاذ خطوات لازمة لازالته مع اعارة اهتمام ودقة لمثل هذه المسائل في المستقبل.

    AZERTAG.AZ :ليلى عبد الله يفا: احتجاج أذربيجان أوصلت الى الجانب الروسي عبر قنوات دبلوماسية
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