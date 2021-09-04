باكو، 4 أيلول، أذرتاج استكملت أذربيجان مشوارها في ألعاب طوكيو 2020م الصيفية البارالمبية اليوم 4 ايلول. وحصد منتخب أذربيجان في بارالمبية طوكيو 2020م 14 ذهبية وفضية و4 برونزيات عموما.

AZERTAG.AZ : حصاد أذربيجان في بارالمبية طوكيو 2020م: 14 ذهبية وفضية و4 برونزيات

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