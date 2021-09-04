حصاد أذربيجان في بارالمبية طوكيو 2020م: 14 ذهبية وفضية و4 برونزيات
AzerTAg.az
٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٥٤]
باكو، 4 أيلول، أذرتاج
استكملت أذربيجان مشوارها في ألعاب طوكيو 2020م الصيفية البارالمبية اليوم 4 ايلول.
وحصد منتخب أذربيجان في بارالمبية طوكيو 2020م 14 ذهبية وفضية و4 برونزيات عموما.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٣٧]
٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٤٧]
٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٣٨]
٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٣:٤١]
٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٠١]
٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٥٩]
٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٢٧]
٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٣٢]
٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٢٥]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٧]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٤٣]
٢٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٢٩]
٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٤:٢٠]
٣١.٠٨.٢٠٢١ [١٦:١٣]
٣١.٠٨.٢٠٢١ [١١:٥٥]
١٠.٠٨.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
١١.٠٨.٢٠٢١ [١٥:١١]
٠٩.٠٧.٢٠٢١ [١٥:٠٧]
٠٣.٠٧.٢٠٢١ [١١:٥٢]
٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٨:٤٧]
٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٠١]
٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٥٦]
٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٠:١٩]
٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٤٢]
٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٣٩]
٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٥:١٧]
٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٤:١٧]
٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٠٦]
٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٥٨]
٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٥:٣٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك