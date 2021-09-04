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    حصاد أذربيجان في بارالمبية طوكيو 2020م: 14 ذهبية وفضية و4 برونزيات

    ٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٥‎٤]

    باكو، 4 أيلول، أذرتاج

    استكملت أذربيجان مشوارها في ألعاب طوكيو 2020م الصيفية البارالمبية اليوم 4 ايلول.

    وحصد منتخب أذربيجان في بارالمبية طوكيو 2020م 14 ذهبية وفضية و4 برونزيات عموما.

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    حصاد أذربيجان في بارالمبية طوكيو 2020م: 14 ذهبية وفضية و4 برونزيات حصاد أذربيجان في بارالمبية طوكيو 2020م: 14 ذهبية وفضية و4 برونزيات حصاد أذربيجان في بارالمبية طوكيو 2020م: 14 ذهبية وفضية و4 برونزيات حصاد أذربيجان في بارالمبية طوكيو 2020م: 14 ذهبية وفضية و4 برونزيات حصاد أذربيجان في بارالمبية طوكيو 2020م: 14 ذهبية وفضية و4 برونزيات حصاد أذربيجان في بارالمبية طوكيو 2020م: 14 ذهبية وفضية و4 برونزيات حصاد أذربيجان في بارالمبية طوكيو 2020م: 14 ذهبية وفضية و4 برونزيات حصاد أذربيجان في بارالمبية طوكيو 2020م: 14 ذهبية وفضية و4 برونزيات حصاد أذربيجان في بارالمبية طوكيو 2020م: 14 ذهبية وفضية و4 برونزيات حصاد أذربيجان في بارالمبية طوكيو 2020م: 14 ذهبية وفضية و4 برونزيات حصاد أذربيجان في بارالمبية طوكيو 2020م: 14 ذهبية وفضية و4 برونزيات حصاد أذربيجان في بارالمبية طوكيو 2020م: 14 ذهبية وفضية و4 برونزيات حصاد أذربيجان في بارالمبية طوكيو 2020م: 14 ذهبية وفضية و4 برونزيات