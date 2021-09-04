أذربيجان: تسجيل 3305 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 3423 مصاب ووفاة 40 مصابا في 4 سبتمبر

باكو، 4 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 3305 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 3423 مصاب هذا المرض وتوفي 40 مصابا بالفيروس في 4 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 439 ألف و562 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 380 ألف و710 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5800 مريض منهم ويستمر علاج 53 ألفا و52 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 18 الفا و172 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و535 ألف و906 فحص طبي.