أذربيجان: تطعيم نحو 79 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم

باكو، 4 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 78 ألفا و604 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في يوم 4 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 41 ألفا و604 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و37 ألف شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 7 ملايين و174 ألف و297 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و329 ألف و571 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و844 ألف و726 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.