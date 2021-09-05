بدء زيارة الأغداميين مسقط رؤوسهم بعد 28 عاما من الفراق بسبب احتلال أرمينيا
AzerTAg.az
٠٥.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٠٩]
أغدام المحررة، 5 أيلول، أذرتاج
بدأت زيارة الأغداميين مسقط رؤوسهم لمدينة أغدام المحررة من وطأة احتلال أرمينيا بعد 28 عاما من الفراق.
ابلغ مراسل أذرتاج أنه خلال الزيارة المنظمة من قبل مندوبية الرئيس الأذربيجاني الخاصة لدى قسم مقاطعة أغدام المحررة من وطأة احتلال أرمينيا بما فيه مدينة اغدام يزور الاغداميون مختلف مناطق مدينتهم الام ومن ضمنه مسجد الجمعة ومجمع إمارة وبقايا مسرح الدراما ومتحف الخبز وكذلك مسجد قياسلي وقلعة شاه بولاق.
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