  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    بدء زيارة الأغداميين مسقط رؤوسهم بعد 28 عاما من الفراق بسبب احتلال أرمينيا

    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٠٩]

    أغدام المحررة، 5 أيلول، أذرتاج

    بدأت زيارة الأغداميين مسقط رؤوسهم لمدينة أغدام المحررة من وطأة احتلال أرمينيا بعد 28 عاما من الفراق.

    ابلغ مراسل أذرتاج أنه خلال الزيارة المنظمة من قبل مندوبية الرئيس الأذربيجاني الخاصة لدى قسم مقاطعة أغدام المحررة من وطأة احتلال أرمينيا بما فيه مدينة اغدام يزور الاغداميون مختلف مناطق مدينتهم الام ومن ضمنه مسجد الجمعة ومجمع إمارة وبقايا مسرح الدراما ومتحف الخبز وكذلك مسجد قياسلي وقلعة شاه بولاق.

    AZERTAG.AZ : بدء زيارة الأغداميين مسقط رؤوسهم بعد 28 عاما من الفراق بسبب احتلال أرمينيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢١ [٠٦:٣٥‎]
    بدء زيارة الشوشاويين لمسقط رؤوسهم وديارهم الأم
    ٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٠٢]
    تشديد اجراءات مضادة لعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في محافظة جويتشاي
    ٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١١:٣١]
    كلبجاريون في مسقط رؤوسهم بعد الفراق الذي دام 28 عاما – صور
    ٠٢.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٢٢]
    مجموعة من مشردي كالبجر يسافرون إلى مدينتهم الأم بعد 28 عاما من الشوق
    بدء زيارة الأغداميين مسقط رؤوسهم بعد 28 عاما من الفراق بسبب احتلال أرمينيا بدء زيارة الأغداميين مسقط رؤوسهم بعد 28 عاما من الفراق بسبب احتلال أرمينيا بدء زيارة الأغداميين مسقط رؤوسهم بعد 28 عاما من الفراق بسبب احتلال أرمينيا