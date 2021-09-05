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    أقاليم


    بدء زيارة الشوشاويين لمسقط رؤوسهم وديارهم الأم

    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢١ [٠٦:٣٥‎]

    شوشا المحررة، 5 أيلول، أذرتاج

    بدأت زيارة تالية للشوشاويين لمسقط رؤوسهم وديارهم الأم مدينة شوشا المحررة من وطأة احتلال أرمينيا.

    قالت مراسلة أذرتاج إن الشوشاويين يزورون هذه المرة مختلف المناطق بما فيه مضمار شوشا وجدران القلعة وبولاق ناتوان ومسجدي يوخاري جوهر أقا وأشاغي جوهر أقا بجانب تفقدهم منازلهم.

    يذكر أن اول زيارة للشوشاويين لمسقط رؤوسهم نظمت في 19 أغسطس.

    AZERTAG.AZ : بدء زيارة الشوشاويين لمسقط رؤوسهم وديارهم الأم
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