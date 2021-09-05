فضولي المحررة: هبوط اول طائرتي الركاب والشحن في مطار فضولي الدولي – صور

فضولي المحررة، 5 أيلول، أذرتاج

هبطت طائرة أيرباس أ340-500 للركاب التابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية أذال في مطار فضولي الدولي قادمة من مطار حيدر علييف الدولي في باكو العاصمة في 5 سبتمبر ايلول اليوم لتكون اول رحلة منفذة الى مطار فضولي الدولي بعد انشائها خلال مدة قياسية كونه اول مطار قراباغ المحررة من الاحتلال الأرميني.

ابلغ مراسل أذرتاج أن الطائرة الاولى سميت بقراباغ.

كما نفذت شركة سيلك واي الأذربيجاني للطيران المدني اول رحلة الى مطار فضولي الدولي الجديد بطائرة بوينغ 747-400 احدى طائرات الشحن التابعة لها اليوم ونقلت شحنات الى قراباغ جوا لاول مرة بعد تحريرها.

واضاف أن الرحلة تستغرق 35 دقيقة على مسار باكو – فضولي.

يذكر أن مطار فضولي الدولي انشئت خلال مدة قياسية وطول مدرجه 3 كم وعرضه 60 مترا ويستطيع المطار استقبال كل انواع الطائرات.

يشار الى أن اعمال انشاء مطاري لاتشين وزنكيلان الدوليين مستمرة بسرعة ايضا.