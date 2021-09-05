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    سياسة


    وزارة الدفاع: ادعاءت باحراق جنود أذربيجان مراعي الاراضي المتاخمة للحدود افتراء وبهتان

    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٨:٥‎٤]

    باكو، 5 أيلول، أذرتاج

    قالت وزارة الدفاع إن ما يتداول في اعلام أرمينيا من معلومات مدعية باحراق مراعي الاراضي المتاخمة للحدود من قبل جنود جيش أذربيجان عمدًا ليس سوى افتراء وبهتان عن مسؤولي أرمينيا.

    واكدت الوزارة في بيان اصدرتها قبل قليل "إننا نعلم مرة اخرى أن مثل هذه المعلومات لا صحة لها على الاطلاق ولا صلة لها نهائيا بجيش أذربيجان."

    AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: ادعاءت باحراق جنود أذربيجان مراعي الاراضي المتاخمة للحدود افتراء وبهتان
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