أذربيجان: تسجيل 3310 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 2972 مصاب ووفاة 42 مصابا في 5 سبتمبر
AzerTAg.az
٠٥.٠٩.٢٠٢١ [١٩:٠٤]
باكو، 5 أيلول، أذرتاج
سجلت إصابة 3310 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2972 مصاب هذا المرض وتوفي 42 مصابا بالفيروس في 5 سبتمبر.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 442 ألف و 872 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 383 ألف و 682 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5842 مريض منهم ويستمر علاج 53 ألفا و 348 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 15 الفا و 614 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و 551 ألف و 520 فحص طبي.
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