  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تطعيم نحو 60977 جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم

    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٩:١٤]

    باكو، 5 أيلول، أذرتاج

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 60 ألفا و 977 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في يوم 5 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 29 ألفا و 223 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و 31 ألفا و 754 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 7 ملايين و 235 ألف و 274 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و 358 ألف و 794 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و 876 ألف و 480 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم نحو 60977 جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٩:٠٤]
    أذربيجان: تسجيل 3310 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 2972 مصاب ووفاة 42 مصابا في 5 سبتمبر
    ٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٩:٠١]
    أذربيجان: تطعيم نحو 79 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم
    ٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٨:٤٧]
    أذربيجان: تسجيل 3305 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 3423 مصاب ووفاة 40 مصابا في 4 سبتمبر
    ٠٣.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٠١]
    أذربيجان: تطعيم نحو 86 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم
    أذربيجان: تطعيم نحو 60977 جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم