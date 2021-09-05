أذربيجان: تطعيم نحو 60977 جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم

باكو، 5 أيلول، أذرتاج

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 60 ألفا و 977 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في يوم 5 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 29 ألفا و 223 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و 31 ألفا و 754 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 7 ملايين و 235 ألف و 274 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و 358 ألف و 794 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و 876 ألف و 480 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.