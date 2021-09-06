وزارة الدفاع القومي التركي: سنواصل وقوفنا الى جانب أشقائنا الاذربيجانيين في كفاحهم العادل

إسطنبول، 6 سبتمبر (أذرتاج)

انطلق مشروع "الفوج الشقيق" بين تركيا وأذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها بينار كارا المتحدثة باسم وزارة الدفاع القومي التركي في مؤتمر صحفي اسبوعي.

قيل ان الهدف من المشروع هو النشاط المشترك وتخطيط التدريبات وتنسيق الإدارة.

تم التأكيد على ان تركيا تواصل دعمها للجيش الاذربيجاني في عمليات تفكيك الألغام في الأراضي الأذربيجانية المحررة من احتلال أرمينيا. تؤيد القوات المسلحة التركية تحديث الجيش الاذربيجاني وتدريبه في إطار معاهدات التعاون العسكري مع البلد الشقيق أذربيجان.

اضافت كايا ان طواقم القوات المسلحة لأذربيجان وتركيا تستمر حاليا في تدريباتها وتعليمها المشترك. "كنا معا دائما في الضراء والسراء مسترشدين بشعار "أمة واحدة في الدولتين". وسنواصل وقوفنا الى جانب اشقائنا الاذربيجانيين بكل امكانياتنا في كفاحهم العادل."