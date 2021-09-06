باكو، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) وقع إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية. افادت وكالة اذرتاج ان 4 أشخاص قتلوا بإطلاق نار في مدينة "ليكلاند" بولاية فلوريدا الأمريكية. أصيب بطلق ناري واحد خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، ثم غادر المنزل واستسلم للشرطة. عثر عناصر الشرطة في المنزل على جثث 4 أشخاص، بينهم طفل رضيع.

AZERTAG.AZ : مقتل أربعة أشخاص في إطلاق نار بالولايات المتحدة

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