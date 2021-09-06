  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية ملا ولي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)

    ٠٦.٠٩.٢٠٢١ [١١:٢٩]

    باكو، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    نشرت وزارة الدفاع الاذربيجانية مقطع فيديو عن قرية ملا ولي بمحافظة فضولي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع أن القوات المسلحة الأرمنية احتلت القرية في عام 1993. قام الجيش الأذربيجاني الذي وجه ضربة ساحقة للعدو في الحرب الوطنية بتحرير القرية في 22 أكتوبر من عام 2020.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/3/1630910658145636859.mp4

     

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية ملا ولي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٩.٢٠٢١ [١٨:٠٠]
    قيادة وزارة الدفاع تتفقد الاستعدادات لتدريب "الأخوة الثلاثة - 2021"
    ٠٦.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٣٦]
    عودة البحارة الأذربيجانيين المشاركين في مسابقة "كأس البحر" إلى باكو (فيديو)
    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٨:٥‎٤]
    وزارة الدفاع: ادعاءت باحراق جنود أذربيجان مراعي الاراضي المتاخمة للحدود افتراء وبهتان
    ٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٠١]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية دوندارلي لمحافظة قوبادلي المحررة من وطأة الاحتلال الأرميني (فيديو)
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية ملا ولي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)