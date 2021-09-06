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    عقد سلسلة من الاجتماعات لمفوض الاتحاد الأوروبي في تركيا

    ٠٦.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٣٩]

    باكو، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    سيقوم مفوض الاتحاد الأوروبي للتوسع وسياسة الجوار أوليفر فارهيلي بزيارة عمل إلى تركيا اليوم.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وسائل الإعلام التركية ان مبعوث الاتحاد الأوروبي سيلتقي مع وزراء الخارجية والداخلية والتجارة ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.

    وسيناقش جميع جوانب علاقات الاتحاد التركي الأوروبي خلال الاجتماعات التي ستستمر حتى 7 سبتمبر.

    AZERTAG.AZ :عقد سلسلة من الاجتماعات لمفوض الاتحاد الأوروبي في تركيا
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