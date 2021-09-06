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    تطهير مساحة 188 هكتار من الألغام والذخيرة الحية في الأسبوع الماضي

    ٠٦.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٠٥‎]

    باكو، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الأراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن أفراد الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 30 أغسطس – 4 سبتمبر 164 لغما مضادا للمشاة و72 لغما مضادا للدبابات و235 ذخيرة غير متفجرة في أراضي محافظات ترتر وأغدام وفضولي وشوشا وقبادلي وجبرائيل ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت أناما خلال الفترة المذكورة 188 هيكتار من الأراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

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