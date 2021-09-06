جليل أباد، 6 أيلول، أذرتاج دشن سبيل سقي الماء في فناء مدرسة جليل أباد رقم 8 المتوسطة تخليدا لذكرى شهيدي الحرب الوطنية من خريجيها رفائل احمد اقا اوغلو ايشييف وفضولي نظامي اوغلو حبيبي. وعزف النشيد الوطني في البداية واحييت ذكرى شهداء الوطن الغالي بالوقوف لدقيقة حداد. بعد تدشين سبيل الشهداء زار ممثلو مجتمع جليل أباد مدفني الشهيدين وضعوا باقات من الزهور امامهما وأهدوا ثواب القاتحة لروحيهما الطاهرتين.

AZERTAG.AZ : تدشين سبيل شهيدي الحرب الوطنية في جليل أباد

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