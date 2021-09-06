أذربيجان: تسجيل 2406 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 2867 مصاب ووفاة 37 مصابا في 6 سبتمبر

باكو، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2406 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 2867 مصاب هذا المرض وتوفي 37 مصابا بالفيروس في 6 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 445 ألف و278 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 386 ألف و549 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5879 مريض منهم ويستمر علاج 52 ألفا و850 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 11 الفا و550 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و563 ألف و70 فحصا طبيا.