  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: تطعيم أكثر من 7 ملايين و236 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم

    ٠٦.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٠٠]

    باكو، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1107 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في يوم 6 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 943 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و164 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 7 ملايين و236 ألف و381 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و359 ألف و737 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و876 ألف و644 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم أكثر من 7 ملايين و236 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٤٥‎]
    أذربيجان: تسجيل 2406 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 2867 مصاب ووفاة 37 مصابا في 6 سبتمبر
    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٩:١٤]
    أذربيجان: تطعيم نحو 60977 جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم
    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٩:٠٤]
    أذربيجان: تسجيل 3310 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 2972 مصاب ووفاة 42 مصابا في 5 سبتمبر
    ٠٤.٠٩.٢٠٢١ [١٩:٠١]
    أذربيجان: تطعيم نحو 79 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم
    أذربيجان: تطعيم أكثر من 7 ملايين و236 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم