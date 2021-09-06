أذربيجان: تطعيم أكثر من 7 ملايين و236 ألف جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم

باكو، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1107 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في يوم 6 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 943 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و164 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 7 ملايين و236 ألف و381 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و359 ألف و737 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و876 ألف و644 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.